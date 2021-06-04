Spor İhtisas’ın 4 raketi milli takım vizesi aldı
Yıldızlar milli takım seçmeleri adı altında Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 6 sporcu ile katılan Spor İhtisas Kulübü'nden 4 sporcu elde ettiği derece ile milli takıma seçilmeye hak kazandı.
Spor 04.06.2021, 21:46
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2-3 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yanı sıra Spor İhtisas Kulübü de 6 sporcu ile Çorum'u temsil etti. Oynanan müsabakalar sonunda Spor İhtisas Kulübü'nden Yiğit Furkan Şimşek Türkiye üçüncüsü, Ege Bolat Türkiye dördüncüsü, Aybüke Banu Şimşek Türkiye üçüncüsü ve Asude Banu Şimşek ise Türkiye beşincisi olarak milli takıma seçildi.
8 sporcunun gideceği Balkan ve Avrupa Şampiyonası'nda Spor İhtisas Kulübü 4 sporcu ile Türkiye'yi ve Çorum'u temsil etme hakkı kazandı.
(Spor Servisi)
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