SPOR İHTİSAS zirveye yürüyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Suzan Özbek Sezonu Türkiye Süper Lig 2.Etap müsabakaları 21-22 Kasım tarihleri arasında Adana’da yapıldı. Adnan Menderes Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Çorum’u erkekler kategorisinde Spor İhtisas ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü temsil etti. Balıkesir’de yapılan 1.etap maçları sonunda 6 puanla sekizinci sırada yer alan Spor İhtisas Kulübü Adana’da gerçekleşen 2.etap müsabakalarında farkını gösterdi. Antrenörlüğünü Mesut Kuşgöz’ün yaptığı Spor İhtisas Kulübü Tugay Gül, Emir Eren Atıcı, Miraç Kahraman, Muammer Kaya, Hamza Deniz Onat ve Omar Ayad Taher’den oluşan sporcu grubu ile mücadele etti. İlk maçında Antalya Büyükşehir Belediyespor’u 3-0’la geçen Spor İhtisas Kulübü ikinci maçında Fenerbahçe’ye 3-0 yenildi. Üçüncü maçında Antalyaspor’u 3-0 mağlup eden Spor İhtisas, dördüncü maçında Düzce Gençlikspor’u 3-0, beşinci maçında Şahinbey Belediye Gençlikspor’u 3-0’la geçerken, son maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından puanını 16’a yükselten Spor İhtisas Kulübü 5 basamak birden yükselterek 2.etabı üçüncü sırada tamamladı. Türkiye’nin dev kulüplerinden Beşiktaş 18 puanla zirvede yer alırken, Kocaeli temsilcisi Sarkuysan ise 17 puanla ikinci oldu. Türkiye’nin diğer dev kulübü Fenerbahçe ise averajla dördüncü oldu.

ÇORUM GENÇLİKSPOR’UN MAÇLARI ERTELENDİ

Öte yandan Çorum’u kadınlar kategorisinde temsil eden Çorum Gençlikspor’un maçları ise Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile ertelenirken, maçların ileriki bir tarihte oynanacağı açıklandı.