Spor İhtisas ve Çorum Belediyesi Kırşehir’den şampiyon döndü

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası takım yarışmaları finali 5-6 Mart tarihleri arasında Kırşehir’de yapıldı. Kırşehir Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 21 ilden 400’e yakın sporcu takımları için ter dökerken, kızlarda ve erkeklerde ise 16’şar takım dereceye girebilmek için yarıştı. Çorum’u kızlarda Spor İhtisas, erkeklerde ise Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü temsil etti. Antrenörler Mesut Kuşgöz, Derya Tuncal ve Yusuf Kılınçkaya önderliğinde Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Büşra Demir ve Nazlı Şahan oyuncu grubu ile mücadele eden Spor İhtisas takımı kızlar kategorisinde önemli bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Aynı kategoride Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise Türkiye ikincisi oldu.

Erkekler kategorisinde ise antrenör Ali Korkmaz önderliğinde Arda Kekillioğlu, Görkem Öçal, Muhammed Fatih Candan ve Abdurrahman Gürbüz oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi takımları geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü B takımı ise aynı kategoride Türkiye yedincisi olmayı başardı.



(Rıfat KARA)

