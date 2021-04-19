Spor İhtisas 2.Lig’de de play-off bileti aldı

Spor İhtisas Masa Tenisi takımı Süper Lig’de erkeklerin ardından, 2.Lig’de de kızlarda ilk yarı sonunda adını play-off grubuna yazdırmayı başardı.

Çorum’da son yıllarda masa tenisi branşında yükselişe geçen Spor İhtisas Kulübü İzmir’de düzenlenen 2.Lig 2.etap müsabakalarında oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet alarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Suzan Özbek Sezonu 2.Lig 2.Etap müsabakaları 15-18 Nisan tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. 18 takımın mücadele ettiği müsabakalarda Çorum temsilcisi Spor İhtisas kız takımı antrenör Mesut Kuşgöz ve Muammer Kaya önderliğinde Sedef Kuşgöz, Derya Tuncel, Zümra Sırıklı, Asude Tuğba Şimşek ve Elif Sare Akdanalı’dan oluşan sporcu grubu ile mücadele etti. İlk maçında Ankara temsilcisi Yeni Mahalle’yi 3-0’la geçen Spor İhtisas ikinci maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etti. Daha sonra sırasıyla Elazığ Belediyesi’ni 3-1, Isparta Gençlik ve Spor Kulübü’nü 3-0, Etimesgut Belediyesi’ni 3-1, Gün Medya Kastamonu’yu 3-1, Fenerbahçe Veteran takımını 3-0, Şahinbey Belediyesi’ni 3-2 ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni 3-0 mağlup etti. Kuşgöz’ün talebeleri tek yenilgisini Ankara temsilcisi Şafaktepe takımına 3-0 mağlup olarak aldı.

Muğla’da düzenlenen 1.etap maçlarında 6’da 6 yapan Çorum Spor İhtisas takımı, 2.etap maçlarında da 11 maçın 10’unu kazanarak toplamda 16 galibiyete ulaştı ve ilk yarıyı 33 puanla zirvede tamamlayarak adını ikinci yarıda oynanacak olan play-off grubuna yazdırdı. Play-Off maçları 28-30 Mayıs tarihleri arasında federasyon tarafından belirlenecek bir ilde oynanacak.

ÇORUM BELEDİYESİ YİNE KLASMANDA

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kız takımı ise ilk 8’in dışında kalarak Çorum’u ikinci yarıda klasman grubunda temsil edecek.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kız takımı Masa Tenisi 2.Lig 2.etap müsabakalarında Elizan Başar, Ezel Arslan, Mine Şevval Cingöz oyuncu grubu ile mücadele etti. İlk maçında Fenerbahçe Veteranlar takımına 3-2 mağlup olan Çorum Belediyesi, daha sonra Spor İhtisas’a 3-0, İskenderun Veteranlar’a 3-2, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne 3-2, Ankara Özel Sporcular takımına 3-2, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 3-1 ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne 3-2 mağlup oldu. Çorum Belediyesi ARUCAD Hanka ve Yeni Mahalle takımlarının maça çıkmaması üzerine 3-0 hükmen galip sayılırken, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Büyükşehir Belediye Ankaraspor takımlarını da 3-1 mağlup etmeyi başardı.

11 maçta 7 yenilgi, 4 galibiyet alan Çorum Belediyesi toplamda 24 puana ulaşarak kendisine 11.sırada yer buldu ve ikinci yarı maçlarında klasman grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

(Rıfat KARA)

