“Spor için aktarılan paranın gereksiz olduğunu söylemedim”

İl Genel Meclisi’nin 2021 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş, amatör spor kulüplerine yapılması planlanan maddi yardımlarla ilgili açıklama da bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından ilk olarak ASKF Başkanı Sefer Kurtaran daha sonra Çorum FK Başkanı Fatih Özcan tepki göstermişti. Gelen tepkilerin ardından AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş yazılı bir açıklama yaparak eleştirilere cevap verdi.

Bütçe görüşmeleri esnasında sarfettiği sözlerin kamuoyunda maksadı dışında yönlere çekildiğini belirten Bektaş, spor için aktarılan paranın gereksiz olduğuna dair bir ifade kullanmadığının da altını çizdi. O günkü konuşmasında vurgulamak istediği konunun engellilere daha fazla bütçe ayrılması gerektiği yönünde olduğunu söyleyen Bektaş, “Bu yapılırken de bütçe ayrılmasa dahi destek verilen spordan bir miktar kaynak aktarımıdır. Engelli kardeşlerimizin yaşam konforunu arttırmak, onlara başta spor olmak üzere her türlü aktivite imkanı sunmak hedefimizdir. Spor, sağlıklı bir dünya için olmazsa olmazdır. Ancak engelli vatandaşların birazda olsa pozitif ayrıma ihtiyacı vardır. Yapılan eleştiriler tamamen kaynakların verimli ve adil kullanımı, tüm vatandaşlarımıza fırsat eşitliği sunmak içindir. Keza benim ailemde ve çevremde milli olmuş sporcular var bunu spor basını çok iyi bilir. Ben engelli kardeşlerimize daha çok önem verilmesini vurgulamak istemiştim.

Gönül ister ki, Amatör Spor Kulüplerine 150 değil, 1 milyon 500 bin TL verelim. Maalesef bu dönemli meclisin en büyük şanssızlığı parasızlık. Geçmiş dönemde güzel hizmetler yapılıp borçlanma yapılmış. Çorum FK Başkanı Fatih Özcan bey takdire şayan başarılara imza atıp hizmet etmektedir. Bir Mecitözülü hemşehrisi olarak kendisine başarılar diliyorum. Başarıları ile gurur duyuyorum. 20-30 sporcu kafilesi ile Türkiye’de gitmediğim il kalmamıştır. Araç dahil yatacak yerlerini dahi ben ayarladım. Hiçbir harcıraha dokunmadan gidip gelirlerdi. Halen bir dairem dayalı döşeli hazır durur. Şehir dışından gelen güreş camiası sporcularının hizmetine tahsis ederim. Sonuç olarak ben sporun içinden gelen ve bizzat yaşayan birisiyim. Kamuoyuna ve meclisimin bilgilerine arz ederim” ifadelerine yer verdi.