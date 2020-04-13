“Spor ehil ellere teslim edilmeli”

CHP ve İYİ Parti arasında oluşturulan “Sporda İşbirliği” konusunun ele alındığı bölüme, telefonla bağlanan diğer konuk ise, İYİ Parti Genel Başkanı’nın Spor Danışmanı, 25. Dönem Niğde Milletvekili Vedat Bayram oldu.

Pek çok branş açısından, sporda başarısız bir dönemden geçildiğine değinen CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, “Sporda İşbirliği” arayışlarının da bu gerçekten kaynaklandığını, ölçülerinin “partililik” değil “liyakat” olduğunu söyledi.

Turgut Koloğlugil’in “halterde altın dönemi yaşatan federasyon başkanı” olarak tanıttığı Kenan Nuhut, “Liyakatli spor adamları ile, Türk sporunu geçmişteki parlak günlerine döndürebiliriz. Eski başarılara kavuşmanın tek yolu, Türk sporunu ehil ellere teslim etmek” diye konuştu.

(Haber Merkezi)