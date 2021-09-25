Spor camiası Burak Gündoğdu’ya ağlıyor

Edinilen bilgilere göre, olay Cumartesi günü sabah 06.00 sıralarında Samsun’un Salıpazarı ilçesinin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Gündoğdu’nun içerisinde bulunduğu 16 NZJ 71 plakalı otomobil, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, hurdaya dönen araçtan Burak Gündoğdu’nun yanmış bedeni çıkartıldı. Burak Gündoğdu’nun cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇORUM FK’DAN BAŞSAĞLIĞI

Çorum FK, Burak Gündoğdu’nun ölümü üzerine kendi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

1994 Kırıkkale doğumlu olan Burak Gündoğdu, 2016-2017 Sezonunda Çorum FK forması giydi. Kırmızı-siyahlı formayla 8’i lig, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 10 maça çıkan Burak Gündoğdu, toplamda 383 dakika süre alırken, Türkiye kupasında 1 gol attı.

Geçen sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Çerkezköy’de tamamlayan Burak Gündoğdu, bu sezon 3.Lig ekibi Karaman Belediyespor’da oynuyordu.

(Hüseyin AŞKIN)