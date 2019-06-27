“Sponsorlukla ilgili yoğun bir talep var”

DERNEK RESMEN KURULDU

Dün, tesislerdeki kulüp merkezinde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Ercan, Yeni Çorumspor Kulübü Derneği’nin resmen kurulduğunu ve üye kayıtlarının başladığını belirtirken, üyelik giriş aidatının bin lira olduğunu, sonraki süreçte ise yıllık aidatın 120 lira olarak devam edeceğini, ilk yıl için 120 liranın bin lira içerisinde olduğunu kaydetti.

31 Temmuz’a kadar üye olanların Ağustos ayında yapacakları genel kurulda başkanlığa aday olup oy kullanabileceklerini hatırlatan Mustafa Ercan, 31 Temmuz’dan sonra üye olanların 2 yıl sonra kongre üyesi, 4 yıl sonra ise başkan adayı olabileceklerini yineledi.

Çorum halkının derneğe üye olarak Yeni Çorumspor’a sahip çıkabileceğini kaydeden Mustafa Ercan, sponsorluk çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Göğüs reklamı için Ahlatcı Holding’le anlaştıklarını hatırlatan Mustafa Ercan, BELTAŞ’la da şort reklamıyla devam edeceğini düşündüklerini kaydetti.

SPONSORLARIMIZI DÜNYAYA TANITACAĞIZ

Kulübün en büyük gelir kaynağının sponsorluklardan olacağını da dile getiren Mustafa Ercan, “Sponsorlukla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Deplasman ve kamp giderleri, antrenman sahamıza reklam çalışmamız devam ediyor.

Basın toplantısı, futbolcu röportajı ve transfer gibi durumlarda kamera karşısına geçtiğimiz zaman arka planda sponsorlarımızın logoları olacak ki, TRT’nin yayınladığı maçlardan sonraki röportajlarda tüm dünya sponsorlarımızı görsün.

Sosyal medyanın artık gazete ve televizyonların önüne geçtiğini düşünürsek, milyonlarca takipçisi olan spor sayfalarında yine sponsorlarımızın reklamı olacak.

İLGİ ÇOK FAZLA

Sponsorlukla ilgili kulübümüze yoğun bir talep olmuştur. Görüşmelerimiz hafta başından beri devam ediyor. Bu taleplerin Çorum’da yıllardır Çorumspor’a uzak duran işadamlarından ve esnaflardan gelmesi bizi ayrıca mutlu etmektedir. Bu taleplerdeki yoğunluk şampiyonluk dışında da güzel işler yaptığımızın bir göstergesidir.

Hep destek, tam destek mantığıyla yeni sezonda da değerli Çorum halkının ilgisini ve manevi desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

“BELEDİYEDEN BUGÜNE KADAR VERİLEN DESTEĞİN DEVAM ETMESİNİ İSTEDİK”

Yeni Çorumspor Halklı İlişkiler Sorumlusu Mustafa Ercan, dün düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın’la birlikte belediyeye ziyarette bulunduklarını söyledi.

Ercan, ziyaret sırasında Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile görüştüklerini belirtirken, “personel, iaşe gideri, otobüs, stadyum giderleri, tesis giderleri ve BELTAŞ sponsorluğu başlıkları altında bir görüşmemiz oldu.

İsteklerimizle ilgili olarak Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın ve Lemzi Bey’in cevabına göre bir bilgilendirme yapacağız.

Bu isteklerimiz Çorumspor zamanından beri Belediyenin şehrin profesyonel takımına verdiği desteklerdir. Eksra bir isteğimiz olmamıştır” dedi.

(Rıfat KARA)