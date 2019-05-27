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Sözün bittiği yer

Serik Belediyespor’u penaltılarda geçerek 2.Lig’e yükselen Yeni Çorumspor tarihi bir başarıya imza atarken, karşılaşma bitiminde duygusal anlar yaşandı. Başta Başkan Fatih Özcan ve ailesi olmak üzere, birçok taraftar ve futbolcu sevinç gözyaşı akıttı.

Sözün bittiği yer

Serik Belediyespor’u penaltılarda geçerek 2.Lig’e yükselen Yeni Çorumspor tarihi bir başarıya imza atarken, karşılaşma bitiminde duygusal anlar yaşandı. Başta Başkan Fatih Özcan ve ailesi olmak üzere, birçok taraftar ve futbolcu sevinç gözyaşı akıttı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:03
Sözün bittiği yer

Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Başkan Fatih Özcan, sahada tüm futbolcuları tek tek kutladı. Özcan’a ve dolayısıyla Yeni Çorumspor’a destek için stattaki yerini alan Özcan ailesinin fertleri de oldukça duygusal anlar yaşadılar. Başkan Fatih Özcan, en zor zamanlarında kendisine hep destek olan, en büyük dayanağı, hayat arkadaşı Songül Hanım’a sarılarak şampiyonluğun sevincini paylaşırken, Eşi Songül Hanım da gözyaşlarını tutamadı. Özcan, minik kızı Almila ve ailenin diğer fertlerine de tek tek sarılıp sevincini paylaştı.

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