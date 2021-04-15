Sözün bittiği yer: 0-1

Dün, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz biten maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 61.dakikada penaltıdan Seçkin Getbay atarken, iki takım da çok önemli fırsatlardan yararlanamadı.

Çorum FK, play-off yarışındaki rakiplerinden Sarıyer, Amed Sportif Faaliyetler ve Erzincanspor’un puan kaybettiği haftada yenilerek puan farkını 4’e düşürme fırsatından yararlanamazken, play-off potasıyla fark 7 puana yükseldi.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Levent Gümüşdere *, Cankut Gönenç *, Harun Pekyürek ***

4.HAKEM: Barkın Kara

ÇORUM FK: H.Hüseyin ***, Tarık * (Dk.51 Oktay *), Ertuğrul * (Dk.80 Kürşat *), Salih Zafer **, Abdulhamit *, Muhammet Fettahoğlu **, Hüseyin Bak *, Murat *, Sinan *, Ömer *, Cengiz *

YEDEKLER: Erdi, Hüseyin Can, Mete, Kerem Çağatay, Eren, Mert

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

UŞAKSPOR: Hüseyin ****, Serhat *** (Dk. 84 İbrahim Şirin *), Samet Cantürk ***, Kadir ****, Noyan ***, Seçkin *** (Dk.74 Mehmet *), Ali ***, İsmet ***, Berat Çetinkaya ***, Resul *** (Dk. 89 Berkay), Levent ***

YEDEKLER: İbrahim Bağcı, Mert, Muhammed Fatih, Abdullah Emir

TEKNİK DİREKTÖR: Tahin Nazmi Erdenersin

GOL: Dk.61 (penaltıdan) Seçkin

SARI KARTLAR: Ertuğrul, Abdulhamit (Çorum FK), Hüseyin (Uşakspor)

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 1: Çorum FK maça çok hızlı başladı. Henüz 20.saniyede Abdulhamit’in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Sinan, yaydan içeri giren girmez, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 11: Uşakspor atağında, soldan Seçkin ortaladı, ön direkte Serhat kafayı vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 18: Yine soldan gelişen Uşakspor atağında, Seçkin ceza sahasına girdi, yerden altı pasa çıkarttığı topu arka direkte Kadir karşı karşıya pozisyonda kaleye vurdu, kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 21: Çorum FK atağında, korner paslaşılarak kullanıldı, sağdan Ertuğrul’un ortasında Abdulhamit yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Hüseyin mükemmel bir refleksle gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 27: Hızlı gelişen Çorum FK atağında, Sinan’ın pasında savunmanın arkasına koşu yapan Cengiz, yayın sağ çaprazından ceza sahasına girer girmez yerden uzak köşeye vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 35: Bu kez Uşakspor net bir fırsattan yararlanamadı. Sağdan gelişen atakta, Kadir topla birlikte ceza sahasına irdi, kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşı karşıya kaldı, penaltının sağından vuruşunda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 45: Çorum FK net bir fırsattan daha yararlanamadı. Soldan Tarık’ın ortasında Sinan penaltı noktasında kontrol ettiği topu dönerek kaleye vurdu, kaleci Hüseyin yine gole izin vermedi.

DAKİKA 47: Çorum FK ikinci yarıya da hızlı başladı. Ömer’in ceza yayından sert şutunda kaleci Hüseyin soluna gelen topu mükemmel çıkarttı.

DAKİKA 52: Çorum FK atağında, Oktay’ın mükemmel ara pasına hareketlenen Sinan, kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kaldı, yerden vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

DAKİKA 55: Çorum FK atağında, sağdan Ertuğrul ortaladı, arka direkte Oktay kafayla topu boy kaleye göndermeye hazırlanırken, son anda kaleci Hüseyin parmaklarının ucuyla topa yükseklik kazandırıp Oktay’a gol şansı tanımadı.

DAKİKA 61: GOL! Konuk ekip golü buldu, Sağdan gelişen Uşakspor atağında, çizgiye kadar inen Seçkin’in ceza sahasına gönderdiği top savunmada Abdulhamit’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Seçkin topla kaleci Hasan Hüseyin’i ayrı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

DAKİKA 64: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Cengiz’in yerden altı pasa çıkarttığı topa Sinan vuramadı.

DAKİKA 90: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta kaleci Hasan Hüseyin’in ceza sahasına doldurduğu topu Sinan kafayla indirdi, Oktay’ın vuruşu yandan auta gitti.

(Hüseyin AŞKIN)

