Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 5.Grup 4.hafta maçında deplasmanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne 4-2 mağlup olan Çimentospor’da antrenör Menderes Özarslan açıklamalarda bulundu. Hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade eden Özarslan, “İyi başladığımız bir maçtı. İlk yarıda skoru lehimize çevirecek net pozisyonlar bulduk. Ama bir türlü gol yollarında becerikli olamadık. Kalemizde ender gelişen pozisyonlarda kalecimizin yaptığı bariz hatalar sonucu 4 gol yedik. Sayısız net fırsatlardan faydalanamayınca maçı 4-2 kaybettik. Bu maç öncesi zaten iddiamız kalmamıştı. Bizi üzen maçın skoru değil. Lig maçları öncesi Başkanımız Ali Dursun’a söz vermiştik. Lig’de oynayacağımız son maça final havasında çıkacağız diye ancak sözümüzü tutamadık. Bizi en çok üzen kısım bu. Kalan iki maçta şuana kadar forma vermediğimiz diğer oyuncularımıza verip sezonu kapatacağız. İki maçı da kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

