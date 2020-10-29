“Sözlerim biter, icraat başlar”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Ergene Velimeşespor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi.

Ergene Velimeşespor karşısında sergiledikleri futbolu oynadıkları sürece beklenen güzel günlerin geleceğini ifade eden Başkan Fatih Özcan’ın açıklaması şöyle: “Öncelikle, deplasmanda oynadığımız Ergene Velimeşespor maçında alınan mağlubiyetten ötürü son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Maçta almış olduğumuz mağlubiyetin yanında, sahada terinin son damlasına kadar akıtan, galibiyet için insanüstü bir gayret gösteren oyuncularımın o sahadan boynu bükük ayrılması üzüntümü daha da artırmıştır.

Ancak; şunu tüm camiamız bilsin ki, bu gemi karaya sağ salim yanaşacaktır. Bu takım bu oyunu oynamaya devam ettiği sürece beklenen gün gelecek, çekilen çile de kutsal olacaktır.

Herkes rahat olsun, bu geminin dümeninde tecrübeli bir kaptan (başkan) oturmakta.

Bu geminin karaya sağ salim yanaşması için elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın!

Sözlerim burada biter, icraat başlar…”

Başkan Fatih Özcan’ın bu açıklamasından bir süre sonra Teknik Direktör Bahri Kaya ile yollar ayrıldı.

(Spor Servisi)