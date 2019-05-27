Söz konusu Çorum’sa gerisi teferruat

Sporun birleştirici bir unsur olduğu bir kez daha tescillendi. Farklı görüş ve düşüncede olan binlerce insan, Yeni Çorumspor çatısı altında bir araya gelerek aynı sevinci ve coşkuyu yaşadı.