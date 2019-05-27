Söz konusu Çorum’sa gerisi teferruat

Cuma günü Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda Serik Belediyespor’la oynanan 2.Lig’e yükselme maçını AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti, CHP ve MHP Belediye Meclis Üyeleri birlikte izlediler. Siyasi olarak farklı çizgide olsalar da Çorum’un ortak paydası Yeni Çorumspor’un başarısı için bir araya gelen bu isimler, kazanılan şampiyonluğu hep birlikte kutlayıp aynı sevinci yaşadılar.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:58