Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, İnegölspor’la oynadıkları seyircisiz maçla ilgili olarak toplamda 21 bin lira para cezasına çarptırılmalarına sitem etti.

Başkan Özcan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sitemini Fuzuli’nin “Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil” sözleriyle ifade ederken, “O yüzden sadece kendime kızıyor ve sadece kendime üzülüyorum. Seyircisiz maçta 21 bin lira para cezası!” ifadelerini kullandı.

Çorum FK, Ankaraspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılmış ve bu yüzden 1-0 yenildiği İnegölspor maçını seyircisiz oynamıştı. Kırmızı siyahlı ekip, seyircisiz oynanan maçta “stadyuma usulsüz seyirci alınması” nedeniyle 13 bin lira, taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle de 8 bin lira olmak üzere toplamda 21 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

