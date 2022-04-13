Sosyolog, spor kadını Tuğba Güneş Tabuk ÇORUM HABER’de

Kısaca “Spor Kadını” diye niteleyebileceğimiz Tuğba Güneş Tabuk, bundan böyle köşe yazılarıyla ÇORUM HABER okurlarıyla birlikte olacak. Köşesinin adı “Tuğba Ağacı”…İlk yazısını yarın gazetenizde bulacaksınız. Şimdi de Tuğba Güneş Tabuk’u daha yakından tanıyalım.

TUĞBA GÜNEŞ TABUK

Osmaniye-Bahçe doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Kahramanmaraş’ta tamamladı. Kafkas Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği lisans, Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji lisans mezunu.

Milli master atlet, maraton, yol ve pist koşucusu, beden eğitimi ve spor öğretmeni, wellness, klinik pilates, fitness antrenörü, personel trainer, 6 kez Balkan Atletizm Şamphiyonu, 3 kez Türkiye Atletizm Şampiyonu ve Rekortmeni, 2019 Kıbrıs Lefkoşa Türkcell Yarı Maratonu Şampiyonu, İzmir İzmak Spor Kulübü sporcusu, milli takımlarda mentörlük (Türkiye Hokey Federasyonu).

18 yıl Türkiye Futbol Federasyonu A ve B klasman futbol hakemliği, Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde hakemlik, Türkiye profesyonel futbol liglerinde hakemlik, A Milli Takım under ligi görevleri, TFFHGD Kars ve K.Maraş şubesi yönetim kurulu üyeliği.

Sosyolog, aile danışmanı, Dünya Sosyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, çeşitli kolejlerde beden eğitimi öğretmenliği, spor eğitmenliği, sağlıklı yaşam koçluğu, çocuk egzersizi, obezite danışmanlığı.

Yılın hakemi, yılın sporcusu, yılın kadını ödülleri, Avrupa Futbol Şampiyonası Hakem Başarı Ödülü.

Bütün bunların ötesinde de “vegan”…

