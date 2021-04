“Sonunu getiremedik”

Taşdemir’in açıklamalarından satır başları şöyle:

HER ŞEYİ KENDİ ELİMİZDE İKEN BİTİRDİK

Değerlendirecek bir şey kalmadı. Her şey kendi elimizdeyken bitirdik maalesef. Hacettepe maçı da Uşak maçı gibi oldu. Özellikle 60-70 dakika pozisyon vermeyip, rakip 10 kişi kaldıktan sonra hakemin de bizi doğraması ile birlikte 3-4 tane pozisyon verdik. Onla beraber kaçırması zor olan golleri de kaçırdık.

Maalesef son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olamadık. 3 hafta kala matematiksel olmasa da play-off yarışında iddiasız konuma geldik. Bu durum inanın bizi çok üzüyor.

RAYDAN ÇIKTIK

9 maçta aldığımız 7 galibiyet, 2 beraberlik ve attığımız 20 gole karşılık yediğimiz 3 gol her şeyin rayına oturduğunu düşünürken, son 4 karşılaşma sonunda raydan çıktık maalesef.

Belli bir sebebi yok, belli bir gerekçesi de yok, olmadı, yapamadık. Yaşanan puan kayıpları sonrası bir suçlu aranacaksa o suçlu da biziz. İşimiz zordu, başarmaya yaklaştık ama yapamadık.

ELLE TUTULUR BİR NEDEN YOK

Elle tutulur, gözle görülür bir nedeni yok. O süreçte takım içerisinde ne bir kavgamız oldu, ne bir sorunumuz oldu, ne de takım içinde bir sıkıntı oldu. Olmadı, yapamadık sadece.

Son 4 maçta sadece Şanlıurfaspor maçını ayrı tutuyorum. Diğer maçlarda gayet iyiydik. Çok pozisyona girmemize rağmen bir türlü sonuca gidemedik. Hacettepe maçında 6-7 tane net pozisyonumuz vardı, bir türlü topu kalenin içine sokamadık. Bu olmadı diye altında farklı şeyler aramamak lazım.

SON DÜZLÜKTE İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI

Bir de, periyotlara kredisiz girdik. Kazandık, kazandık, sonra 1-2 mağlubiyet alınca kırıldık. Bu da bizi psikolojik olarak etkiledi. Son düzlükte istediğimiz gibi olmadı.

Geldiğimizde bu takımın 7 puanı vardı. 13 gol yemişti ve 14 gol de atmıştı. Bugün itibariyle bakıyoruz 50 puanımız var, 60 gol atmışız, ikinci yarıda ise 15 maçta 12 gol yedik. Çok doğru işler yaptığımızı düşünüyorum.

URFA MAÇINDAN SONRA HER ŞEY BİTTİ

Kredinin çok erken tükenmesi, bizi hep kazanma mecburiyetine itti. Şanlıurfaspor maçında oynanan kötü oyun ile birlikte hem fiziksel, hem de kafa olarak bittik ve bir türlü toparlayamadık. Geldiğimiz günde bu takımın play-off oynayabilecek potansiyeli vardı. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yaptık.

İyi bir başkanımız, iyi bir yönetimimiz var. Maalesef bu sene onların yüzünü güldüremedik. İnşallah yeni sezonda doğru olan her şey örtüşür. Bu takımda başarıya koşar.

OYNAMAYANLARI OYNATACAĞIZ

Şimdi 3 tane maçımız var. Bu 3 maçı en doğru şekilde oynayarak, Çorum FK’ya yakışacak şekilde bitirip yeni sezonun planlamasını yapacağız.

Biz kalan 3 maçımızı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Bu 3 maçta, özellikle genç oyuncularımızı birden olmasa da, parça parça değerlendirmeyi düşünüyoruz. Belki son Sarıyer maçında 3-4 genç oyuncumuzu 90 dakikada oynatabiliriz. Bu oyuncuları kazanmak istiyoruz. Bu 3 maçta da bu oyunculara yeteri kadar şans vermeyi planlıyoruz.”

(Rıfat KARA)