“Sonu şampiyonluk inşallah”
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum FK’nın Sakaryaspor’la oynadığı maçtan sonra yaptığı açıklamada, şampiyonluğa olan inancını ifade etti.
Spor 20.09.2021, 23:31
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Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen milletvekili Ceylan, yaptığı açıklamada, “Yeni sezonun üçüncü maçında sahamızda Sakaryaspor’u ağırladık. Çorum Futbol Kulübü Başkanımız Sayın Fatih Özcan’ı, futbolcularımızı ve malzemecisinden teknik heyetimize, tüm takımımıza başarılar diliyor, tebrik ediyorum
Çorum FK takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kırmızı Şimşekler taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.
Sevdamız Çorum FK takımımızın arkasındayız. Sonu şampiyonluk inşallah” ifadelerini kullandı.
(Hüseyin AŞKIN)
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