Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen milletvekili Ceylan, yaptığı açıklamada, “Yeni sezonun üçüncü maçında sahamızda Sakaryaspor’u ağırladık. Çorum Futbol Kulübü Başkanımız Sayın Fatih Özcan’ı, futbolcularımızı ve malzemecisinden teknik heyetimize, tüm takımımıza başarılar diliyor, tebrik ediyorum

Çorum FK takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kırmızı Şimşekler taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

Sevdamız Çorum FK takımımızın arkasındayız. Sonu şampiyonluk inşallah” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

