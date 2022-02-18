Sönmez ve Uzun Olimpiyat kampında

Brezilya’da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları öncesi ilk hazırlık kampına Niğde-Demirkazık’ta sürdüren millilerin kampına, Mehmet Akif Sönmez ve Eren Uzun da katıldı.

Kamp, 28 Şubat’ta sona erecek.

(Hüseyin AŞKIN)

