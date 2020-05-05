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Son karar bugün!

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig, 1, 2 ve 3.Lig ile kararını bugün açıklayacak.

05 Mayıs 2020 Salı 00:10
Son karar bugün!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Profesyonel takım yetkilileri geçtiğimiz günlerde video konferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirmişti. Görüşmede koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda gelen haberler arasında Süper Lig ve 1.Lig temsilcilerinin maçların yeniden oynatılmasına sıcak baktığı öğrenilirken, Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı 2 ve 3.Lig’de ise kulüp temsilcilerinin çoğunluğu liglerin aynı şekilde tescil edilmesi yönünde görüş bildirdiği bilgisine ulaşıldı. Kritik toplantının detayları hakkında son kararı bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in açıklaması bekleniyor.

(Rıfat KARA)

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