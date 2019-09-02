Son günde 3 transfer

Yeni Çorumspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala eski golcülerinden Berat Ali Genç, Bucaspor’dan kaleci Kemal Mert Özyiğit ve Sivas Belediyespor’dan Murat Cömert’le anlaştı.

Yeni sezona 1922 Konyaspor galibiyeti ile başlayan Yeni Çorumspor, transferin son gününü oldukça hareketli geçirdi.

Sabah saatlerinde Tuzlaspor’dan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Berat Ali Genç’e 2 yıllık imza attıran Yeni Çorumspor, öğleden sonra ise zamanla yarıştı. Bucaspor’dan kaleci Kemal Mert Özyiğit ve Sivas Belediyespor’dan Murat Cömert ile prensip anlaşmasına varılırken, gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz imzalar attırılmamıştı.

BERAT ALİ GENÇ KİMDİR?

24 Haziran 1993 Sakarya doğumlu olan Berat Ali Genç, futbola Sakarya takımlarından Akyazıspor’da başladı. Daha sonra Sakaryaspor’da profesyonel imzayı atan deneyimli golcü Sakaryaspor’da 3 yıl top koşturduktan sonra TKİ Tavşanlı Linyitspor’un yolunu tuttu. Daha sonra Yeni Çorumspor’a transfer olan Berat Ali, Kırmızı-Siyahlı forma ile 2 sezonda 36 maça çıkıp 8 gol attı.

Yeni Çorumspor macerasının ardından Tuzlaspor ve Aydınspor ve son sezonunda yine Tuzlaspor formasını terletti. Geçtiğimiz sezon İstanbul temsilcisinde 31 maça çıkan golcü oyuncu fileleri 4 kez havalandırdı.

KEMAL MERT ÖZYİĞİT KİMDİR?

1994 Aydın doğumlu olan kaleci Kemal Mert Özyiğit futbola 2005’te Aydınspor’da başladı. 2015’te Bucaspor’da profesyonel olan Mert Özyiğit, önceki sezonun devre arasında Osmanlıspor’a transfer olurken, Bakspor’a aynı sezon Bakspor’a kiralandı. Sezon sonunda Osmanlıspor’dan ayrılıp Fethiyespor’a transfer olan Mert Özyiğit, geçen sezonun devre arasında Bucaspor’a kiralandı.

Mert Özyiğit, geçen sezon Fethiyespor ve Bucaspor’da toplam 21 maça çıktı.

MURAT CÖMERT KİMDİR

1987 İzmir doğumlu olan stoper Murat Cömert, futbola 2000 yılında İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde başlarken, 2003’te transfer olduğu Göztepe’de 2006’da profesyonelliğe imza attı.

Deneyimli stoper, Göztepe’den sonra Altınordu, Fethiyespor, Sivas Belediye, Bakspor, Tokatspor ve son olarak yine Sivas Belediyespor forması giydi.

Geçen sezon Sivas Belediye’de 29 resmi maça çıkan Murat Cömert 1 gol atarken, 7 sarı kart görüp 1 kez cezalı duruma düştü. (Rıfat KARA)