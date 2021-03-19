Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, önceki gün deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’i 2-1 yenerek play-off potasıyla puan farkını 5’e düşürürken, maçtan sonra Çorum FK Başkanı Fatih Özcan kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, henüz istediklerini alamadıklarına dikkat çekti ve son düdüğe kadar mücadele etmeleri gerektiği mesajını verdi.

Kırmızı-siyahlılar, zorlu Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetler’i 60.dakikada Ömer Bozan, 81.dakikada da Sinan Kurumuş’un attığı gollerle 2-1 yenerek puanını 43’e yükseltirken, play-off potasıyla fark 5 puana düştü. Bir maçı da eksik olan Çorum FK, play-off şansını artırırken, Başkan Fatih Özcan’dan mücadeleye devam mesajı geldi.

Maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Fatih Özcan, galibiyette payı bulunan herkesi kutlarken, ligin son maçının son düdüğüne kadar savaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Henüz istediğimizi almış değiliz” ifadelerini kullanan Başkan Fatih Özcan’ın paylaşımı şöyle: “Çok önemli bir galibiyet… Başta teknik ekibimiz olmak üzere, galibiyette emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Bu gece galibiyetin sevincini yaşayıp, yarın sabaha yine aynı ciddiyetle uyanmalıyız.

Henüz istediğimizi almış değiliz. Son düdüğe kadar savaşmaya devam.”

(Spor Servisi)

