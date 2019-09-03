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Sokakta satranç var

Türkiye Satranç Federasyonu’nun 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı “Sokakta Satranç Var” etkinliklerine Çorum’da yoğun katılım oldu.

Sokakta satranç var

Türkiye Satranç Federasyonu’nun 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı “Sokakta Satranç Var” etkinliklerine Çorum’da yoğun katılım oldu.

03 Eylül 2019 Salı 22:21
Sokakta satranç var

Türkiye Satranç Federasyonu’nun 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı “Sokakta Satranç Var” etkinliklerine Çorum’da yoğun katılım oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Sokakta Satranç Var” etkinliklerine Çorum’dan da yoğun katılım oldu. Hürriyet Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer,  Satranç İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, sporcular ve veliler katıldı. 7’den 70’e her yaş grubunu kapsayan etkinlikte park alanının her bölgesinde satranç oynandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’nin her ilinde eş zamanda başlatılan etkinliğin satranç sporunu vatandaşlara sevdirmek konusunda önemli bir etkisi olacağını vurguladı. Etkinliğin son bölümünde minik bir sporcu ile satranç maçı da yapan Aşgın, velilere çocuklarını satranç sporuna teşvik ettikleri için teşekkürlerini iletti.Rıfat KARA

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