Smaçör Dilara Başel Çorum Voleybol’da

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Çorum Voleybol Spor Kulübü kadrosunu önemli bir oyuncu ile güçlendirdi. Daha önce iç transferde Tuğçe Küçükahıskalı, Sıla Gök, Doğa Urgancı ve Tuba Bayram ile yeniden anlaşma sağlayan Kırmızı-Siyahlılar, dün de en son Hatay Samandağ Gençlikspor Kulübü forması giyen 23 yaşındaki smaçör Dilara Başel ile anlaşma sağladı.

Deneyimli voleybolcu daha önce Koç Spor Kulübü, Eczacıbaşı, FMV Işıkspor, Es Voleybol Spor Kulübü, Arnavutköyspor, Bergama Belediyespor ve Hatay Samandağ Gençlikspor Kulübü’nün formalarını terletti.

Antrenör Ali Haydar Teke, Dilara Başer gibi önemli bir ismi transfer etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için çalıştıklarının da altını çizen Teke, “Dış transferlerimizin yanı sıra altyapıdan A takıma dahil ettiğimiz oyuncular ile çok mücadele eden bir Çorum Voleybol kurma çabası içindeyiz. İki pozisyon dışında kadromuzu şekillendirmiş durumdayız. İlerleyen günlerde iki transferimizi de gerçekleştirip yeni sezon hazırlıklarımıza tam kadro başlayacağız” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

