“Sizleri daha çok gururlandırmak adına Çorum’dan ayrılıyorum’

Süper Lig takımlarından Konyaspor’a 4 yıllık imza atan Nafican Yardımcı, transferinin resmiyet kazanmasının ardından veda mesajı yayınladı.

Çorum FK altyapısından yetişen ve 3 yıllık Çorum FK macerasının ardından Süper Lig ekibi Konyaspor’a transfer olan Nafican Yardımcı kendisine ait sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. “Sevgili Çorum FK ailesi ve ailem “ başlığı altında yayınladığı mesajda,”Ayaklarım yere bastığı ilk günlerde tanıştığım futbol, aklım ermeye başladığında benim için Çorumspor oldu. 2014 yılında kapısından girdiğim bu büyük camianın bir gün A takım formasını giymek için birçok yol ayrımlarına direndim. Çorumspor’u desteklemek için fedekarlık yapan taraftarımızın, daha iyi olabilmemiz için ailesinden ayırdığı zaman futbolculara harcayan hocalarımızın, kulüp çalışanlarımızın hakkını yememek için elimden geleni yapmaya çalıştım.

Bugün ise Çorum FK formam valizimde “En iyi yerlerde bir daha giyileceği güne kadar evimin baş köşesinde” aranızdan ayrılıyorum. Kırmızı-Siyah kültürü ile yetişmiş bir oyuncu olarak sizleri daha çok gururlandırmak adına ülkemizin güzide kulüplerinden İttifak Holding Konyaspor’da yeni bir hayata başlamak için adım atıyorum. Gelişimimde, A takım forması giymemde ve ümit milli takıma kadar yükselmemde büyük pay sahibi olan başta başkanımız Fatih Özcan’a, Sportif Direktörümüz Oğuzhan Yalçın’a, transfer sürecimde her zaman yanımda olan menajerim Erdoğan Karagöl’e, bu zamana kadar çalıştığım çok değerli hocalarıma, kulüp çalışanlarımıza ve büyük Çorumspor taraftarına çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. (Rıfat KARA)