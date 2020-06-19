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“Siyasi partiler elini taşın altına koymalı”

Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılmasına bir tepki de 1907 Gençlikspor Kulübü’nden geldi. Başkan Cumhur Sevinç, siyasi parti temsilcilerinin elini taşın altına koyması gerektiğini savundu.

Spor 19.06.2020, 21:51
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“Siyasi partiler elini taşın altına koymalı”

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve çevresindeki spor kompleksinin yıkılıp yerine Kongre Merkezi’nin yapılacak olması gündemdeki yerini koruyor. Projenin hayata geçirilme haberlerinin ardından Çorum sporuna hizmet veren kulüplerden tepkiler de günden güne artıyor. Son olarak 1907 Gençlikspor Kulübü Başkanı Cumhur Sevinç konu hakkında yaptığı açıklamada siyasi parti temsilcilerine göndermede bulundu. Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 No’lu sahaların bulunduğu alanın Çorum sporunun kalbi ve beyni konumunda olduğunu dile getiren Sevinç, “ Bu alanı kaybedersek başta futbol olmak üzere spor yapacak gençlerimizi de kaybederiz. Biz sahaların modernize edilmesini beklerken sahaların kaldırılması gündeme geldi. Bu konuda atılacak her türlü adımda işin mutfağında olan bizlerin görüşünün alınmasını ayrıca belediye meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcilerinin de elini taşın altına koymasını ve amatör sporun bu haklı çağrısına kulak vermesini bekliyoruz.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde bulunan mevcut spor kompleksinin bulunduğu alanın ay sonunda Çorum Belediyesine devredileceğini anımsatan Sevinç, söz konusu bölgedeki sahaların kaldırılmasının, amatör spora kısa sürede telafisi mümkün olmayacak zararlar vereceğini söyledi.

Bu alanda atılacak her adımın amatör spor camiası ile istişare edilmesinin elzem olduğuna inandığını dile getiren Sevinç, şöyle konuştu:

“2010 yılında kurulmuş bir spor kulübü olarak 10 yıldır sentetik sahaları kullanıyoruz. Bırakın soyunma odasını malzemelerimizi bile koyacak yerimiz yok. Ancak her türlü zorluğa rağmen burası bizim evimiz konumda bir bölge. Kentin her bölgesinde sporcularımızla burada idman ve maç yapıyoruz. Çorum’da tek otobüsle gelinebilen tek spor merkezi bu alanda bulunuyor. Son dönemde yaşadığımız koronavirüs pandemisi dolayısıyla artık birkaç otobüsle bir bölgeye gitmek zaten risk oluşturuyor. Buradaki sahalar zaten günümüz şartlarına göre çok elverişsiz ve yetersiz olmasına rağmen büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Bazen bir sahada 4-5 ayrı takım antrenman yapmak zorunda kalıyor. Çevre illere göre kıyaslama yaptığımız da zaten spor tesisi sayımız az. Eğer burayı da kaybedersek tam bir çöküş olur.

Bu alan Çorum’da sporun kalbi ve beyni konumunda. Eğer buradaki sahaları kaybedersek başta futbol olmak üzere spor yapacak gençlerimizi de kaybederiz. Biz sahaların modernize edilmesini beklerken sahaların kaldırılması gündeme geldi. Bu konuda atılacak her türlü adımda işin mutfağında olan bizlerin görüşünün alınmasını ayrıca belediye meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcilerinin de elini taşın altına koymasını ve amatör sporun bu haklı çağrısına kulak vermesini bekliyoruz. Mevcut spor kompleksiyle ilgili her türlü adım siyaset üstü bir karardır. Çünkü burası belediye yönetimimizin ya da sadece belediye meclisinde söz sahibi olan AK Parti grubunun tek başına vereceği bir karar olmadığını düşünüyor, mecliste grubu bulunan CHP ve MHP’li üyelerin de bu çağrıya kulak vermesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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