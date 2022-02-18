Sivas’ta kritik Cumartesi

2.Lig Kırmızı Grup’ta, zirve mücadelesi veren Çorum FK, 26.hafta maçında, kendisi gibi aynı hedefi kovalayan Sivas Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.

Sancılı başlayan ikinci yarıda, son 3 maçını kazanarak zirve yarışında yeniden söz sahibi takımlar arasındaki yerini alan Çorum FK, Sivas Belediye karşısında hem seriyi sürdürmek, hem de umutlarını biraz daha yeşertmek için mücadele edecek.

EKSİK ÇOK

Galibiyete odaklanan kırmızı-siyahlı ekipte, cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Erdi, Muhsin, Emre ve İsmet’in yanı sıra, hasta olan Batuhan maç kodrusonda yer almıyorlar. Kayınpederinin vefatı nedeniyle izinli olan Burak Çalık’ın ise maça yetişip yetişemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Yusuf Tokuş’un takımı Sivas Belediye cephesinde de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Sivas temsilcisi, Çorum FK’yı yenerek iddiasını güçlü şekilde sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

45 puanlı 3.sıradaki Sivas Belediye ile, 43 puanlı 5.sıradaki Çorum FK arasında Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçı Adana bölgesi hakemlerinden Tarık Güldal yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta, Tarık Güldal’ın yardımcılıklarını ise Kahramanmaraş bölgesinden Adem Şahan ile Mersin bölgesi hakemlerinden Hakan Akkaynak yapacak. Yine Adana bölgesinden Doğukan Yıldırım da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

