Sis bulutları dağılıyor

Çorum FK’da, Afjet Afyonspor maçından sonra yaşanan istifaların ardından oluşan kaos ortamı normale dönmeye başladı.

Başkan Fatih Özcan, 2.Başkan Mustafa Şeker ve Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın’ın istifa etmelerinden sonra başkanlığa taraftardan sorumlu yönetici Serdar Koçak vekaleten atanırken, kulübün geleceği ile ilgili yol haritasının belirlenememesi üzerine oluşan kaos ortamı son 2 gündür yaşanan gelişmeler nedeniyle normale dönmeye başladı.

KOÇAK’LA DEVAM

Kulübün hisselerinin tamamını elinde bulunduran Fatih Özcan, veda toplantısında belirttiği gibi, Serdar Koçak’ın başkanlık görevine vekâlet etmeye devam edeceğini belirtirken, kendisinin geri dönmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

CİDDİ BİR TALİP YOK

Kulübün devri ile ilgili de konuşan Fatih Özcan, aradan geçen 1 haftalık sürenin ardından kimseyle pazarlık yapmadıklarını, bu noktada ciddi bir talipli çıkmadığına vurgu yaptı ancak Mustafa Şeker’in görüşme yapacağını kaydetti.

İSTEYEN GİDEBİLİR

Yola mevcut futbolcu kadrosu ile devam edeceklerini de kaydeden Fatih Özcan, takımdan ayrılmak isteyen futbolcuların ayrılabileceklerini, kalan oyuncularla ilgili mali vecibelerini yerine getireceklerini söyledi.

TAKIM ANTALYA YOLCUSU

“Biz ayrılsak da bu takım bizim takımımız” ifadesini kullanan Fatih Özcan, kamp programı ayarladıklarını ve takımın yarın Antalya’da kamp çalışmalarına başlayacağını söyledi. Özcan, Çorum FK’nın ikinci yarının ilk hafta maçını 16 Ocak’ta deplasmanda Diyarbekirspor’la oynayacağını hatırlattı ve bu noktada takımın Diyarbakır’a Antalya’dan gideceğini sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)

