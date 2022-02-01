Sırada Serik var
Turgutluspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek kötü gidişe “dur” diyen Çorum FK, 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Serik Belediye maçının hazırlıklarına başladı.
2.Lig Kırmızı Grup’ta, geçtiğimiz hafta sahasında Manisa temsilcisi Turgutluspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek 3 haftalık yenilgi serisini sonlandıran ve play-off için umutlarını artıran Çorum FK, 1 günlük iznin ardından yeniden topbaşı yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Pazar günü Antalya deplasmanında Serik Belediyespor’la oynayacağı 24.hafta maçının hazırlıklarına start verdi.
Tesisler 1 No’lu Saha’da, saat 16.00’da başlayan haftanın ilk antrenmanına, takımdan ayrılan Umut Kaya, Mehmet Gürkan’ın yanı sıra, sakat futbolculardan Emre Öztürk ve sezonu kapatan futbolcular dışında tüm oyuncular katıldı.
Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde, yapılan antrenmanda, sakatlıktan dönen Erdi Yokuşlu, Atakan Akkaynak ve Berkay Can Değirmencioğlu takımdan ayrı düz koşu yaptılar.
Antrenman öncesinde sahada kar temizliği yapılırken, kırmızı-siyahlı ekibin ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11