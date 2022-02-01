Sırada Serik var

2.Lig Kırmızı Grup’ta, geçtiğimiz hafta sahasında Manisa temsilcisi Turgutluspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek 3 haftalık yenilgi serisini sonlandıran ve play-off için umutlarını artıran Çorum FK, 1 günlük iznin ardından yeniden topbaşı yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Pazar günü Antalya deplasmanında Serik Belediyespor’la oynayacağı 24.hafta maçının hazırlıklarına start verdi.

Tesisler 1 No’lu Saha’da, saat 16.00’da başlayan haftanın ilk antrenmanına, takımdan ayrılan Umut Kaya, Mehmet Gürkan’ın yanı sıra, sakat futbolculardan Emre Öztürk ve sezonu kapatan futbolcular dışında tüm oyuncular katıldı.

Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde, yapılan antrenmanda, sakatlıktan dönen Erdi Yokuşlu, Atakan Akkaynak ve Berkay Can Değirmencioğlu takımdan ayrı düz koşu yaptılar.

Antrenman öncesinde sahada kar temizliği yapılırken, kırmızı-siyahlı ekibin ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.

(Rıfat KARA)

