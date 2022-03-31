Sıra deplasman galibiyetinde

2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü Ankaraspor’la deplasmanda oynayacağı kritik maç için galibiyete odaklandı. Kırmızı-siyahlıların, zorlu maç öncesinde, deplasmanda 4 maçlık kazanamama serisi bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında, özellikle deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken ve zirve yarışındaki iddiasını koruyan Çorum FK, Türkiye liglerinin en başarılı deplasman takımları sıralamasında zirvede de yer almıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıda, bu unvanı kaybetmenin yanı sıra, galibiyete hasret kalmış durumda.

İkinci yarının geride kalan 12 haftalık periyodunda, deplasmanda 6 maça çıkan Çorum FK, sadece 24.haftada, Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’u yenebilirken, 26.haftada Sarıyer, 31.haftada ise Vanspor FK ile 1-1 berabere kalarak 5 puan toplayabildi.

Çorum FK, Serik Belediye galibiyetinin ardından, dış sahalarda oynadığı 4 maçta ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, Sivas Belediye’ye 2-0, Sakaryaspor’a 4-1 yenilirken, Sarıyer ve Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Çorum FK, bu sezonun genelinde ise, 16 deplasman maçında, 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 26 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda attıkları 21 gole karşılık, kalelerinde 17 gol gördüler.

Çorum FK, bundan sonraki ilk deplasman maçını, 3 Mart Pazar günü, Ankaraspor’la deplasmanda oynayacak. Önceki gün, evinde Somaspor’u 1-0 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Kırmızı-siyahlı ekip, Pazar günü de Ankaraspor’u mağlup ederek, deplasman galibiyeti özlemini dindirmeyi hedefliyor.

(Hüseyin AŞKIN)

