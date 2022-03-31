Sıra deplasman galibiyetinde
Sezonun ilk yarısında, deplasmanda topladığı puanlarla iddiasını koruyan Çorum FK, son 4 dış saha maçında ise, galibiyet sevinci yaşayamadı. Önceki gün Somaspor’u 1-0 yenip galibiyet hasretini sonlandıran Çorum FK, Pazar günü de Ankaraspor karşısında kazanıp deplasman galibiyeti özlemini dindirmenin hesaplarını yapıyor.
2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü Ankaraspor’la deplasmanda oynayacağı kritik maç için galibiyete odaklandı. Kırmızı-siyahlıların, zorlu maç öncesinde, deplasmanda 4 maçlık kazanamama serisi bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında, özellikle deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken ve zirve yarışındaki iddiasını koruyan Çorum FK, Türkiye liglerinin en başarılı deplasman takımları sıralamasında zirvede de yer almıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıda, bu unvanı kaybetmenin yanı sıra, galibiyete hasret kalmış durumda.
İkinci yarının geride kalan 12 haftalık periyodunda, deplasmanda 6 maça çıkan Çorum FK, sadece 24.haftada, Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’u yenebilirken, 26.haftada Sarıyer, 31.haftada ise Vanspor FK ile 1-1 berabere kalarak 5 puan toplayabildi.
Çorum FK, Serik Belediye galibiyetinin ardından, dış sahalarda oynadığı 4 maçta ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, Sivas Belediye’ye 2-0, Sakaryaspor’a 4-1 yenilirken, Sarıyer ve Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
Çorum FK, bu sezonun genelinde ise, 16 deplasman maçında, 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 26 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda attıkları 21 gole karşılık, kalelerinde 17 gol gördüler.
Çorum FK, bundan sonraki ilk deplasman maçını, 3 Mart Pazar günü, Ankaraspor’la deplasmanda oynayacak. Önceki gün, evinde Somaspor’u 1-0 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Kırmızı-siyahlı ekip, Pazar günü de Ankaraspor’u mağlup ederek, deplasman galibiyeti özlemini dindirmeyi hedefliyor.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19