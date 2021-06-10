“Sinan’la devam etmeyeceğiz”

Sinan’nın çok iyi bir golcü olduğunu ve daha üst ligleri hak ettiğini kaydeden Başkan Özcan, “Sinan’ın 15 Temmuz tarihine kadar ödemesi gereken bir bonservis bedeli var. 15 Temmuz’a kadar Sinan bu parayı yatırırsa, boşta.

Sinan her şeyden önce karakterli bir oyuncu. Zam istemedi bizden. Sinan’a çok büyük rakamlarla talipler var. İyi bir sezon geçirdi, hak ediyor kendisi. O yüzden kulüp olarak sıkboğaz edemeyiz.

Biz Çorum FK olarak Sinan’ın bize gelmesini bekliyoruz. Bize gelip ‘Başkanım benim piyasadan aldığım rakamlar bu. Ben bu rakamları kabul edeceğim. Benimle alakalı bir düşünceniz var mı?’ demesi lazım. Bu şekilde bize gelirse biz kendisine engel olmayız zaten. Bu yüzden Cengiz’e uygulamadığımız politikayı, Sinan’a uygularsam adaletli olmuş olmam.

Sinan’ın gitmesi veya kalması Sinan’ın bize yapacağı dönüşle belli olacak. Ama yüzde 99 Sinan’ın düşündüğü rakamlara biz çıkmayacağız. Bu nedenle Sinan ile bir ayrılık olabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

