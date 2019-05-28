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Sinan Yıldız’a vefa

Yeni Çorumspor’un 15 Mayıs’ta Kocaelispor’la deplasmanda oynadığı ve 3-0 kazandığı Play-Off yarı finali rövanş maçında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kırmızı-siyahlı taraftar Sinan Yıldız, unutulmadı.

Sinan Yıldız’a vefa

Yeni Çorumspor’un 15 Mayıs’ta Kocaelispor’la deplasmanda oynadığı ve 3-0 kazandığı Play-Off yarı finali rövanş maçında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kırmızı-siyahlı taraftar Sinan Yıldız, unutulmadı.

28 Mayıs 2019 Salı 00:23
Sinan Yıldız’a vefa

Yeni Çorumspor Kulüp Başkanı Fatih Özcan’ın talimatıyla Sinan Yıldız’ın maçlara beraber gittiği oğlu Eray Yıldız ve Sinan Yıldız’ın kardeşleri final karşılaşmasına onur konuğu olarak davet edildiler.

Takımın 2.Lig’e yükselmesi üzerine Başkan fatih Özcan tarafından tribünün önüne götürülen Eray Yıldız’ı gecenin kahramanı kaleci Onur Tekin omzuna aldı. Yıldız, Onur’un omuzlarında kırmızı-siyahlı taraftarlara üçlü çektirdi.

Başkan Fatih Özcan ve futbolcular, şampiyonluğu merhum Sinan Yıldız’a armağan ettiler.

KUPA, YILDIZ’IN MEZARINDA

Öte yandan, Adana dönüşü Başkan Fatih Özcan, Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve yönetici Mustafa Ercan, Sinan Yıldız’ın mezarını ziyaret ettiler. Sinan Yıldız’ın ailesine verilen şampiyonluk sözüne istinaden şampiyonluk kupası Sinan Yıldız’ın mezarına konurken, mezarın üzerine de Yeni Çorumspor forması serilip çiçek bırakıldı.

Başkan Özcan ve beraberindekiler sözlerini yerine getirmenin buruk mutluluğu ile Sinan Yıldız’ın kabri başında dua okuyup bir kez daha rahmet dilediler.

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