“Sinan Özdilli ile çalışmayı çok isterdim”

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, geçmiş yıllarda Çorumspor ve Çorum FK’da altyapıdan sorumlu yönetici olarak görev yapan Sinan Özdilli ile çalışmayı çok istediğini söyledi.

Gençlere önem verdiklerini ve iyi bir altyapıya sahip olduklarını yineleyen Başkan Fatih Özcan, “Sinan Özdilli kardeşimin altyapıdaki başarılı çalışmalarını çok yakından bilen ve takdirle karşılaşan biriyim. Kendisi ile çalışmayı çok isterdim. İnşallah bir gün birlikte çalışma fırsatımız olur” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

