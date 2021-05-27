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Sinan Kurumuş defteri kapandı 

Çorum FK’nın biten sezondaki en golcü futbolcusu olan Sinan Kurumuş’a yeni sezon kadrosunda yer verilmeyeceği öğrenildi.

Spor 27.05.2021, 00:42
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Sinan Kurumuş defteri kapandı 

Sinan’ın, sezon biter bitmez Çorum FK ile ters düştüğü ve bu yüzden gözden çıkartıldığı bilgisine ulaşılırken, ayrıntılı açıklamanın önümüzdeki günlerde Başkan Fatih Özcan’ın düzenleyeceği basın toplantısında yapılması bekleniyor. Çorum FK’nın, Sinan Kurumuş’u sosyal medya takibinden çıkartması da golcü oyuncunun yeni sezon kadrosunda yer alamayacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Sinan Kurumuş, biten sezonda Çorum FK formasıyla 36 resmi maçta 28 gol atarken, kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.
(Spor Servisi)
 

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