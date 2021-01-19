Sinan Kurumuş artık Türkiye’nin de kralı

Çorum Futbol Kulübü’nün gol makinesi Sinan Kurumuş, önceki gün Kahramanmaraşspor’la deplasmanda oynanan 11.haftanın erteleme maçında da sahne aldı ve 2-0 geride olan takımı adına 54.dakikada attığı golle farkı bire indirip galibiyete giden yolda fitili ateşleyen oyuncu oldu.

Kahramanmaraşspor maçında bu sezon ligdeki 17.golünü atan Sinan Kurumuş, sadece galibiyete katkı sağlamadı. Bu gol, Sinan’ı aynı zamanda Türkiye profesyonel futbol liglerinin de en golcü ismi yaptı.

YILDIZLARA NAL TOPLATTI

17 golle hem Çorum FK’nın, hem grubun, hem ligin, hem de Türkiye profesyonel futbol liglerinin en golcü futbolcusu olan Sinan Kurumuş’u, en golcü futbolcular listesinde 16 golle Bodrumspor’dan Ozan Sol, 13’er golle de Anagold 24 Erzincanspor’dan Mustafa Ethem Erboğa ile Kırşehir Belediyespor’dan Üstün Bilgi takip ediyor.

Türkiye profesyonel futbol liglerinde, Süper Lig’de Aktaş Hatayspor’dan Aaron Salem Boupendza 12 golle, 1.Lig’de, Altay’dan Marco Filipe Lopez Paıxao 12 golle, 2.Lig Beyaz Grup’ta Çoru FK’lı Sinan Kurumuş 17 golle, Kırmızı Grup’ta Bodrumsporlu Ozan Sol 16 golle, 3.Lig 1.grupta Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan eski Çorum FK’lı Emre Gemici 12 golle, 2.grupta Fethiyespor’dan Anıl Gir ve Belediye Kütahyaspor’dan Onur Garip 11’er golle, 3.grupta Esenler Erokspor’dan eski Çorum FK’lı Abuzer Gaffar Toplu, Karşıyaka’dan Hakan Kuş ve Isparta 32 Spor’dan Nurettin Çakır 10’ar golle, 4.grupta ise Bursa Yıldırımspor’dan Hüseyin Çelik 11 golle zirvede yer alıyorlar.

(Spor Servisi)