Sinan Kurumuş 25 takıma bedel

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü’nün gol makinesi Sinan Kurumuş, attığı kritik gollerle takımını sırtlarken, Türkiye liglerinin de en golcü iki futbolcusundan biri durumunda.

24 MAÇ, 21 GOL

Sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen Sinan Kurumuş, kırmızı-siyahlı formayla ligde 23 maça çıkarken, rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Türkiye Kupası’nda da 1 maça çıkıp 1 gol atan Sinan Kurumuş, Çorum FK kariyerinde 24 maçta 21 gole ulaşmış durumda.

TÜRKİYE’NİN EN GOLCÜ İKİNCİ FUTBOLCUSU

Ligde kaydettiği 20 golle Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Beyaz Grubun gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sinan Kurumuş, Türkiye profesyonel futbol liglerinin en golcüleri sıralamasında ise ikinci durumda bulunuyor. 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrumspor’un golcüsü Ozan Sol 23 golle Türkiye’nin en golcü futbolcusu olurken, 20 golle Sinan Kurumuş ikinci sırada, 1.Lig ekibi Altay’ın golcüsü Marco Filipe Lopez Paixao 19 golle üçüncü sırada yer alıyor.

24 TAKIMDAN ÇOK GOL ATTI

Sinan Kurumuş, Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 145 takımın 24’ünden çok, 1’i ile de aynı sayıda gol attı.

Deneyimli golcü, 1.Lig’de mücadele eden 15 gollü Eskişehirspor ve 16 gollü Ankaraspor’dan, 2.Lig’de ise 10 gollü Kardemir Karabükspor ve 16 gollü Niğde Anadolu FK’dan çok gol attı.

Kurumuş, 3.Lig 3.grup takımlarından Yalovaspor’la aynı sayıda gol atarken, Fatsa Belediyespor, Kızılcabölükspor, Çankaya FK, Nevşehir Belediyespor, Antalya Kemerspor, Manisaspor, Ağrı 1970 Spor, Tokatspor, Yozgatspor, Altındağspor, Erbaaspor, Batman Petrolspor, Elazığ Karakoçan FK, Gölcükspor, Cizrespor, Arhavispor, Siirt İl Özel İdarespor, Kozanspor ve Sultanbeyli Belediyespor’dan daha çok gol attı.

(Spor Servisi)

