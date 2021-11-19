Pazar günü sahasında Ankaraspor'u konuk edecek olan Çorum FK'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, dünkü antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Biz hedefi olan bir takımız. Bahane üretmek istemiyorum. Takımımıza eksik denmesi de zoruma gidiyor. Takımda şuan oynayabilecek 14 oyuncu var. 2 kalecimizi de sayarsak toplam 16 futbolcumuz ile idman yapıyoruz. Eksiğiz doğru ama dışarıdan bize eksik denmesini de kabul edemiyorum. Biz değil 14, 11, 10 veya 8 kişi de olsak çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Ankaraspor maçı kazanmamız gereken maçlardan birtanesi. Ona göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Moral motivasyonumuz şuan için iyi durumda. Hatta abartılı olacak belki ama biz Türk milleti olarak bir avuç insan ile Kurtuluş savaşında birçok başarı elde ettik. Takımım içinde bu durum geçerli. 26 kişilik kadrodan 14 kişiye kadar düştük. Bir avuç insanız. Allah nasip ederse bu bir avuç insanla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Sıkıntı çekmeden başarı gelmiyor maalesef. O yüzden hiç tereddütüm yok. Oynayan hangi arkadaşım olursa olsun çıkıp aslanlar gibi mücadele edecektir. Kayıpsız geçeceğimizi de düşünüyorum" dedi.

STOPERDE EMRE İLE SEFA'YI OYNATACAĞIM

Stoper bölgesinde Salih Zafer, Berkay Can ve son olarak da Abdulhamit'in sakatlanmasının ardından Ankaraspor karşısında savunmada kimin oynayacağına yönelik sorulan soruya da içtenlikle cevap veren Ahmet Yıldırım, "Hafta başından beri yaptığımız antrenmanda kimlerin oynayacağı kafamızda belli. Mesela bu hafta Ankaraspor karşısında stoper bölgesinde Emre Öztürk ve Sefa Akın'ı birlikte oynatmayı düşünüyoruz. Emre Öztürk sakatlıktan çıktıktan sonra vasat oynaması ve devamında idmanlarda ekstra çalışmasından dolayı Emre'ye formayı aldırdı. Sefa da iyi futbolcu. O da işinin gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZ SABIRLA BİZİ DESTEKLESİN

Son olarak taraftarlar hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, taraftardan sabırla destek olmalarını istedik. Maç içerisinde zaman zaman oyuncularının kırılgan anlar yaşayacağını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu gibi durumda o oyuncularımı ayakta tutmak için destek vermeleri gerekiyor. Oyuncularımız hata yapsa dahi taraftarımız destek vermeli. Çünkü şimdilik kırılgan oyuncularla oynayacağız. Bu oyuncularımıza özellikle destek vermeleri gerekiyor" dedi.

(Rıfat KARA)

