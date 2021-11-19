Son Dakika

‘Sıkıntı çekmeden başarı gelmiyor’

Sakat oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini belirten Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, en büyük başarıların büyük sıkıntılarla birlikte geldiğini söyledi.

Spor 19.11.2021, 01:36
13
‘Sıkıntı çekmeden başarı gelmiyor’

Pazar günü sahasında Ankaraspor'u konuk edecek olan Çorum FK'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, dünkü antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Biz hedefi olan bir takımız. Bahane üretmek istemiyorum. Takımımıza eksik denmesi de zoruma gidiyor. Takımda şuan oynayabilecek 14 oyuncu var. 2 kalecimizi de sayarsak toplam 16 futbolcumuz ile idman yapıyoruz. Eksiğiz doğru ama dışarıdan bize eksik denmesini de kabul edemiyorum. Biz değil 14, 11, 10 veya 8 kişi de olsak çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Ankaraspor maçı kazanmamız gereken maçlardan birtanesi. Ona göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Moral motivasyonumuz şuan için iyi durumda. Hatta abartılı olacak belki ama biz Türk milleti olarak bir avuç insan ile Kurtuluş savaşında birçok başarı elde ettik. Takımım içinde bu durum geçerli. 26 kişilik kadrodan 14 kişiye kadar düştük. Bir avuç insanız. Allah nasip ederse bu bir avuç insanla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Sıkıntı çekmeden başarı gelmiyor maalesef. O yüzden hiç tereddütüm yok. Oynayan hangi arkadaşım olursa olsun çıkıp aslanlar gibi mücadele edecektir. Kayıpsız geçeceğimizi de düşünüyorum" dedi.
STOPERDE EMRE İLE SEFA'YI OYNATACAĞIM
Stoper bölgesinde Salih Zafer, Berkay Can ve son olarak da Abdulhamit'in sakatlanmasının ardından Ankaraspor karşısında savunmada kimin oynayacağına yönelik sorulan soruya da içtenlikle cevap veren Ahmet Yıldırım, "Hafta başından beri yaptığımız antrenmanda kimlerin oynayacağı kafamızda belli. Mesela bu hafta Ankaraspor karşısında stoper bölgesinde Emre Öztürk ve Sefa Akın'ı birlikte oynatmayı düşünüyoruz.  Emre Öztürk sakatlıktan çıktıktan sonra vasat oynaması ve devamında idmanlarda ekstra çalışmasından dolayı Emre'ye formayı aldırdı.  Sefa da iyi futbolcu. O da işinin gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.
TARAFTARIMIZ SABIRLA BİZİ DESTEKLESİN
Son olarak taraftarlar hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, taraftardan sabırla destek olmalarını istedik. Maç içerisinde zaman zaman oyuncularının kırılgan anlar yaşayacağını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu gibi durumda o oyuncularımı ayakta tutmak için destek vermeleri gerekiyor. Oyuncularımız hata yapsa dahi taraftarımız destek vermeli. Çünkü şimdilik kırılgan oyuncularla oynayacağız. Bu oyuncularımıza özellikle destek vermeleri gerekiyor" dedi.
(Rıfat KARA)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@