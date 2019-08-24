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Sezonun ilk kuraları çekiliyor

2019-2020 Amatör Futbol Sezonunda düzenlenecek liglere dair ilk teknik toplantı bugün gerçekleştirilecek ve 5 ligin kuraları çekilecek.

Sezonun ilk kuraları çekiliyor

2019-2020 Amatör Futbol Sezonunda düzenlenecek liglere dair ilk teknik toplantı bugün gerçekleştirilecek ve 5 ligin kuraları çekilecek.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:50
Sezonun ilk kuraları çekiliyor

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, yeni sezonun ilk teknik toplantısı bugün saat 14.00’te Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonunda başlayacak. Futbol İl Temsilcisi seçiminin de yapılacağı toplantıda U14, U15, U16, U19 ve 1.Amatör Küme’nin statüleri belirlenecek olup, gruplandırmalar ve fikstür sıra numarası için kura çekimleri yapılacak.

2019-2020 Amatör Futbol Sezonu 21 Eylül’de oynanacak olan U16 Ligi maçlarıyla başlayacak olup, U14 Ligi’nde ise ilk hafta maçları 22 Eylül’de oynanacak.

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