Sezonun en iyi serisi

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, son 6 maçında yenilgi yüzü görmezken, topladığı puanlarla play-off şansını artırdı.

21 takımlı grupta, 26 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi alan Çorum FK, 40 puan toplarken, attığı 51 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, 26 maçın son 6’sında yenilgi yüzü görmezken, bu sezon ilk kez bu kadar uzun süre yenilgi yaşamadılar.

17.haftada Zonguldak Kömürspor karşısında deplasmanda aldığı 1-0’lık yenilgi sonrası bir çıkış başlatan Çorum FK, sonrasında oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmezken, evinde Gümüşhanespor’u 4-0, deplasmanda Sancaktepe FK’yı 6-0, Kahramanmaraşspor’u da 3-2 yenerken, deplasmanda Sarıyer’le 1-1, sahasında ise Amed Sportif Faaliyetler’le 2-2 berabere kaldı. Bu 5 maçlık seri, Çorum FK’nın bu sezonki ilk en uzun süreli yenilmezlik serisi olarak kayıtlara geçti.

Çorum FK’nın, 11 puan topladığı bu 5 maçlık seri ikinci yarının ilk haftasında lider Manisa FK karşısında alınan 1-0’lık yenilgi ile sonlanırken, sonraki hafta da evinde Kocaelispor’a 1-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar, 23.haftada deplasmanda Afjet Afyonspor’u 1-0 mağlup ederek yeni bir seri başlattılar.

Çorum FK, Afyonspor maçıyla başlayan serideki altıncı maçında geçtiğimiz Pazar günü Sancaktepe FK’yı evinde 5-0 yenerek yenilmezlik süresini 6 maça çıkarttı ve bu sezonun en iyi periyodunu yakaladı.

Kırmızı-siyahlılar, son 6 maçı kapsayan en iyi periyotta, 1-0 kazandığı Afjet Afyonspor maçının yanı sıra sahasında İnegölspor’u 2-0, Ergene Velimeşespor’u 3-0, Sancaktepe FK’yı ise 5-0 yenerken, deplasmanda Niğde Anadolu FK ile 0-0, deplasmanda da Ankara Demirspor’la 2-2 berabere kaldı.

Son 6 maçında 14 puan toplayan Çorum FK, attığı 13 gole karşılık kalesinde sadece 2 gol gördü.

(Spor Servisi)

