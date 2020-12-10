Sezonun en gollü maçı

Sezona 3-1’lik Manisa FK yenilgisi ile başlayan Kırmızı-Siyahlılar daha sonra Kocaelispor’a 3-0 mağlup oldu. 3.hafta maçında sahasında Afyonspor ile 1-1 berabere kalan Çorum FK, deplasmanda İnegölspor’u 3-2, sonrasında sahasında Niğde Anadolu FK’yı 4-0’la geçerek üst üste galibiyetlere imza atmıştı. Daha sonra ligde oynadığı 4 karşılaşmada Ergene Velimeşespor’a 1-0, Ankara Demirspor’a 3-2 ve Hekimoğlu Trabzon’a 1-0 yenilmekten kurtulamazken, 24 Erzincanspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Son olarak 14.hafta maçında sahasında Şanlıurfaspor’u konuk eden Kırmızı-Siyahlılar Sinan Kurumuş’un hattrick yaptığı maçı 5-1 ile geçmeyi başarırken, sezonunda en gollü galibiyetine imza atmış oldu.

(Spor Servisi)