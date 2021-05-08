Sezona veda maçı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off şansı kalmayan Çorum FK, sezonun son maçında bugün İstanbul temsilcisi Sarıyer’i konuk edecek.

Mucizelere kalan matematiksel play-off şansını geçtiğimiz hafta deplasmanda Gümüşhanespor’a 1-0 yenilerek tamamen kaybeden Çorum FK, bugün prestij maçına çıkacak. Kırmızı-siyahlılar, sezona veda maçında, play-off potasında yer alan Sarıyer’le karşı karşıya gelecekler.

Bugünkü maç, Çorum FK açısından prestij değeri taşırken, Sarıyer için de play-off öncesi son viraj anlamına geliyor. İstanbul ekibi, Çorum’dan galibiyetle ayrılması halinde diğer maçların sonucuna bakmadan play-off biletini alacak. Çorum FK kazanır ya da maç berabere biterse, play-off için Erzincanspor ve Afyonspor’un alacağı sonuçlara bakılacak.

Çorum FK, hiçbir iddiası kalmamasına rağmen, bugünkü maçı kazanıp hiçbir şaibeye meydan vermemenin hesaplarını yapıyor. Kırmızı-siyahlılar, aynı zamanda, takımın başındaki son maçına çıkacak olan teknik direktör İsmet Taşdemir’i de galibiyetle uğurlamak istiyorlar.

60 puanlı 5.sıradaki Sarıyer’le, 53 puanlı 10.sıradaki Çorum FK arasında bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Rize bölgesi hakemlerinden Yücel Büyük düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta Yücel Büyük’ün yardımcılıklarını ise Gümüşhane bölgesinden Bülent Korkmaz ile Ardahan bölgesinden Halil Altun yapacak. Trabzon bölgesinden Sinan Özcan da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Çorum FK’da, sezonu kapatan Umut Kaya, Hasan Hüseyin Akınay, Ertuğrul Sancaktutan, Tarık Mayhoş ve Hüseyin Bak kadroda yer almayacaklar.

(Spor Servisi)

