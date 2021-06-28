Sezon planlaması ile ilgi son rötuşlar yapılıyor

Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın, yeni sezon hazırlıklarını titiz bir şekilde sürdürdüklerini belirtirken, “Teknik direktörümüz Aykan Atik’le sürekli irtibat halindeyiz. Antrenmanlara ne zaman başlayacağımızı birkaç gün içerisinde duyuracağız” dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın, bir orta saha, bir sol kanat ve bir forvet oyuncusu transfer edeceklerini belirtirken, “Görüşmelerimizi titizlik içerisinde sürdürüyoruz. Takımımıza en iyi katkıyı sunacağına inandığımız oyuncuları kadromuza katacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Çorum FK’nın 12-13 Temmuz gibi yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk antrenmanı yapması bekleniyor.

(Spor Servisi)

