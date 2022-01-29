SEVİNDİRİN ARTIK

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çorum FK, yarın 23.hafta maçında, Manisa temsilcisi Turgutluspor’u konuk edecek.

Sezona, “Rota Kupa” parolasıyla, şampiyonluk hedefleyerek başlayan ancak ilk yarının bitimiyle birlikte büyük bir kaosun içerisine sürüklenen Çorum FK, ikinci yarının ilk iki maçında sahadan puansız ayrılarak hedeften uzaklaşırken, kötü gidişe Turgutluspor karşısında “dur” demeyi hedefliyor. Turgutluspor’u yenerek moral bulmak ve en azından ilk 5 umutlarını taze tutmak isteyen Çorum FK’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda.

Çorum FK gibi galibiyete hasret kalan Turgutluspor cephesinde de hesaplar puan üzerine yapılmış durumda. Manisa ekibi, Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılarak ilerleyen haftalar için moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

Yarınki zorlu maç öncesinde, Çorum FK’da yine ciddi eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Erdi, Atakan, Berkay Can, Muhammet Fettahoğlu’nun yanı sıra, kafası karışık olduğu için Çorum’dan ayrılan kaptan Umut forma giymeyecek. Sakatlığı bulunan Mehmet Gürkan’ın durumu ise maç günü belli olacak.

Turgutluspor’da ise, sakatlıkları bulunan kaleci Numan ve forvet oyuncusu Muhammet Haşim’in yarınki zorlu maçta yer almayacakları bildirildi.

34 puanlı 8.sıradaki Çorum FK ile 23 puanlı 15.sıradaki Turgutluspor arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta, Fatih Tokail’in yardımcılıklarını ise yine İzmir bölgesinden Ahmet Şimşek ile Aydın bölgesinden Baykal Tuna yapacak. İzmir bölgesinden Hasan Avcı da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

