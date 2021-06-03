Sever ve Kılıç’tan Zeki Gül’e ziyaret

Çorumlu futbol menajeri Servet Sever ile Çorumspor ve Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Gürses Kılıç, eski adı Çorum Belediyespor olan Çorum FK’da teknik direktör iken kulübün başkanlığını yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı, hemşehrimiz Zeki Gül’ü ziyaret etti.

Adıyamanspor’un biten sezondaki şampiyon kadrosunun kurulmasında büyük payı bulunan Servet Sever, Zeki Gül’e isminin yazılı olduğu Adıyamanspor forması hediye etti.

Ziyaretle ilgili kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zeki Gül, “Futbol menajeri, değerli Kardeşim Servet Sever ile Çorum Belediyespor’da beraber çalıştığımız Teknik Direktör Gürses Kılıç’la tekrar görüşüp geçmiş günleri yad etmekten son derece memnun oldum” ifadelerini kullandı.



(Spor Servisi)

