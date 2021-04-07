“Sesimize tek cevap veren Sungurlu Belediyesi oldu”

Son günlerde Çorum Belediyesi’nin Çimentospor’a otobüs vermediği iddiaları ile ilgili açıklamalar gündemi meşgul ederken, bir açıklama da Çimentospor Başkanı Ali Dursun’dan geldi.

Çorum’u yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmeye hazırlanan Çimentospor’da Sorgun Belediyespor ile oynanan özel maç öncesi Sungurlu Belediyesi’nden otobüs tahsis edilmişti. Bu gelişme sonrası basında Çorum Belediyesi’nin Çimentospor’a otobüs vermediği iddia edilmiş, Çorum Belediyesi ise yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlamıştı. Bu yaşananların ardından kulübün menfaatleri doğrultusunda Başkan Ali Dursun dün yazılı bir açıklama yaparak tartışmalara son noktayı koydu.

Başkan Ali Dursun’un açıklaması şu şekilde; “Çimentospor Kulübü, geçmişi çok köklü ve uzun olmasına rağmen göreve geldiğimden itibaren kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek amacıyla çalışmalarımızı devam ettirdik ve ettirmeye devam edeceğiz. Bu süre zarfında hiç bir kurum ve kuruluştan bugüne kadar destek alamadığımızı kamuoyuna sunarım.

Ülkemiz ve tüm dünyada hissedilen ağır pandemi sürecinde memleketimiz gençlerini spor yapma ve kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına çaba gösteriyoruz. İlimizin ileri gelenleri, işadamları ve futbol severleri başta olmak üzere bizleri yalnız bırakmamaları adına her platformda bunları dile getirdim. Bizim bu sesimizi bir tek karşılık veren Sungurlu Belediye başkanı sayın Abdülkadir Şahiner'e sonsuz teşekkürlerimi buradan bildiriyorum. Yozgat ilinde oynayacağımız hazır maçına gitmemiz için gereken otobüs talebimiz için Çorum Belediyesine yapmış olduğumuz yazılı başvurumuz neticesinde çözümü ilk halde sağlanamayıp aracıların ricası üzerine, 36 kişiden oluşan takımımıza 16 kişilik minibüs verebileceklerini sözlü olarak bildirmişlerdir. Konu bu şekilde cereyan etmiştir.

Çorum Belediyesi tarafından konunun siyasi alana çekilmiş olması bizim dışımızda gelişmektedir. Yapılan açıklamalar ve nihayetinde kulübümüz adına gerçekleşen sonuçları değerlendirilmektedir.

Bu vesile ile tüm Çorum kamuoyuna, sporseverlere ve Sayın Abdulkadir Şahiner'e teşekkürlerimizi tekraren iletiyorum. Detaylı bir açıklamayı şu anda şehir dışında olmam nedeni ile iki gün içerisinde tüm basın mensuplarının huzurunda yapacağımı belirtir. Saygılarımı sunarım.”