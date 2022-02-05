Serik’le dördüncü randevu

Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Serik Belediye ile 2018-2019 sezonunda, 3.Lig’de iken aynı grupta yer aldı. 27 Ekim 2018’de, 10.hafta maçında Serik’te oynanan maçı evsahibi ekip 81.dakikada Volkan Serim’in attığı golle 1-0 kazandı.

27 Haftada Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti. 17 Mart 2019’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta, Çorum FK’nın golünü 77.dakikada Yakup Alkan atarken, Serik Belediye’nin golünü 6.dakikada penaltıdan Alican Tez kaydetti.

İki takım, aynı sezonun sonunda Play-Off finalinde eşleşti. 24 Mayıs 2019’da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan final maçında Serik Belediye 7.dakikada Erdi Taşkent’in golüyle öne geçerken, Çorum FK 27.dakikada Mikail ile beraberliği sağladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta sonucu penaltılar belirlerken, rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Çorum FK sahadan 5-3 galip ayrılarak play-off şampiyonluğu kupasını aldı ve 2.Lig’e yükseldi.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım, 5.haftada Çorum’da karşılaştı. Çorum FK, 2 Ekim’de, oynanan maçı Halil İbrahim Sönmez’in 31.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

