Serik zamanı

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çorum FK, 24.hafta maçında, yarın Antalya temsilcisi Serik Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.

Üst üste aldığı 3 yenilgiden sonra geçtiğimiz hafta evinde Turgutluspor’u 5-1 yenerek kötü gidişe “dur” diyen Çorum FK, play-off umutlarını artırırken, matematiksel şampiyonluk umutlarını da tazeledi. Artık seri galibiyetler alarak zirve yarışında kalıcı olmak isteyen kırmızı-siyahlı ekipte tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı.

Yarınki maç öncesinde, sakatlıkları süren Erdi Yokuşlu Muhammet Fettahoğlu, Atakan Akkaynak ve Berkay Can Değirmencioğlu forma giyemeyecek.

İkinci yarıda oynadığı 3 maçı da kaybeden Serik Belediyespor cephesinde de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Antalya ekibinde, sakatlıklaır bulunan İbrahim Demir ve Muhammet Ali Kurt’un yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Ramazan Işık, Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecekler.

37 puanla 8.sırada yer alan Çorum FK ile 29 puanlı 11.sıradaki Serik Belediye arasında yarın Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak maçı Karabük bölgesi hakemlerinden Mustafa Hakan Belder yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Mustafa Hakan Belder’in yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Mikail Can ile İzmir bölgesinden Uğur Başdaş yapacak. Yine Karabük bölgesinden Burak Demirkıran da maçın dördüncü hakemi olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

