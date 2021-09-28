Serik mesaisi başladı
Çorum FK’da Serik Belediyespor maçının hazırlıkları başladı.
Spor 28.09.2021, 00:05
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Pazar günü deplasmanda Turgutluspor ile 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Çorum FK’da Cumartesi günü oynanacak olan Serik Belediyespor maçının hazırlıkları itibariyle başladı. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden futbolcuların dışında diğer futbolcuların tamamı katıldı. Turgutluspor karşısında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, giymeyen futbolcular ise yarı sahada yaptığı oyunsal antrenman ile günü tamamladı.
Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.
(Rıfat KARA)
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