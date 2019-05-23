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Serik Belediyespor dualarla uğurlandı

Yeni Çorumspor’un yarın Play-Off finalinde karşılaşacağı Antalya temsilcisi Serik Belediyespor, dün öğleyin Adana’ya uğurlandı.

Serik Belediyespor dualarla uğurlandı

Yeni Çorumspor’un yarın Play-Off finalinde karşılaşacağı Antalya temsilcisi Serik Belediyespor, dün öğleyin Adana’ya uğurlandı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 01:16
Serik Belediyespor dualarla uğurlandı

Serik Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama törenine, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter Marşlı uğurlama töreninde kesilen kurbanın kanı futbolcuların alnına sürülürken, takım otobüsü toplu duanın ardından Adana’ya hareket etti.

Belediye Başkanı Enver Aputkan, takımlarının 2.Lig’e yükseleceğine inandığını belirtirken, Teknik Direktör Mehmet Şansal ise takımına güvendiğini dile getirdi.

Öte yandan, Serik Belediyesi’nin, Adana’ya ücretsiz otobüs kaldıracağı açıklandı. Taraftarları Adana’ya taşıyacak otobüslerin maç günü sabah 07.30’da Zabıta Binası önünden hareket edeceği belirtildi.

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