“Seri yakalamamız lazım”

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta önceki gün konuk ettiği Şanlıurfaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek 4 maçlık kötü gidişe son vererek moral bulan Çorum Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir, son 15 dakikalık bölüm hariç oynadıkları futboldan memnun olduğunu söyledi.

En ihtiyaç duydukları bir dönemde çok önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden teknik patron İsmet Taşdemir, bundan sonra seri galibiyetler alarak yarışa ortak olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Teknik patron İsmet Taşdemir’in maç sonu açıklaması şöyle: “Galibiyete ihtiyacımızın olduğu bir dönemde, rakip gözetmeksizin alınan galibiyet bizim için çok önemli.

Oyunun geneline baktığımız zaman çalıştığımız her şeyi sahaya yansıttık. Mücadelenin son 15 dakikalık bölümündeki oyun haricinde takımımızın oyunundan oldukça memnunum.

Duran toplardaki defansif taktik dizilişimizde ön direğe oyuncu koymadığımız için maalesef bizim kalitemize yakışmayacak şanssız bir gol yedik.

Bu galibiyetle beraber seri yakalamamız gereken bir zaman dilimindeyiz. Seri yakaladığımızda çok geri kaldığımız yarışa tekrar yaklaşma fırsatımız olacak. Bütün çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir.

Şanlıurfaspor maçının ardından Pazar günü deplasmanda Uşakspor’la oynayacağız. Bu maçtan da en iyi sonucu almayı hedefliyoruz.”

(Spor Servisi)