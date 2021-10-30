Seri sürsün, yüzler hep gülsün

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 10.hafta maçında yarın Başkent deplasmanında Etimesgut Belediye ile karşılaşacak.

Bayburt Özel İdare galibiyetinden sonra geçtiğimiz hafta da evinde Sarıyer’i 5-0 gibi net bir skorla yenerek sezonun en farklı galibiyetini alan Çorum FK, ilk 5 hesapları yapan Etimesgut Belediye karşısında da 3 puan hedefliyor. Başkentten galibiyetle dönüp seriyi sürdürmek ve ilk 5’teki yerini biraz daha sağlamlaştırmak isteyen kırmızı-siyahlılar dün yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürdüler. Bugün yapacağı ter idmanından sonra Ankara’ya hareket edecek olan Çorum FK’da, sakatlığı geçen Muhsin Yıldırım forma giyebilecek. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Umut Kaya, Murat Yıldırım ve Hasan Kücçük ise kadroda yer alabilecekler. Kırmızı-siyahlılarda, sakatlıkları süren Muhammet Fettahoğlu, Seçkin Getay ve Kıvanç Kaya ise kadroda yer alamayacaklar.

Hafta içerisinde, evinde 3.Lig ekibi Arnavutköy Belediye’ye yenilerek Türkiye Kupasından elenen ve tamamen lige odaklanan 18 puanlı 4.sıradaki Çorum FK ile 14 puanlı 11.sıradaki Etimesgut Belediye arasında yarın Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanacak maçı Ordu bölgesi hakemlerinden Adem Cinek yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Cinek’in yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Sezgin Şahbaz ile Bayburt bölgesinden Volkan Kaan Topal yapacak. Sinop bölgesinden Erdal Yılmaz da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)